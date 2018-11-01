"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

"Ростов" – "Зенит"

Стадион: "Ростов Арена"

Начало матча: 19:00

Главный арбитр: Роман Галимов (Улан-Удэ)

1 ноября в славном городе Ростове местный футбольный клуб сразится с питерским "Зенитом" за выход в четвертьфинал Кубка России. Изначально встреча видится в роли центральной в 1/8 финала, так как по результатам регулярного чемпионата обе команды вполне могли бы побороться и за победу в турнире, тем более, что некоторые фавориты (ЦСКА, например) уже за бортом соревнования. В следующем раунде победитель этой пары сразится с триумфатором в "Крылья Советов" – "Краснодар", который начнется на час раньше нашего поединка.

В сезоне 2013/14 года "Ростов" уже выигрывал Кубок России, завоевав тем самым первый трофей в своей истории. Почему бы не повторить сделанное? Тем более, что ситуация позволяет. Матч с "Зенитом" назначен на домашнюю арену, да и без этого футболисты с берегов Дона весьма уверенно проводят нынешний сезон. Можно предъявить претензии Карпину по поводу результативности, из-за которой команда лишь 2 раза в сезоне забила больше одного гола за матч, или по поводу последних неудачных результатов в РПЛ, но это не отменяет тот факт, что организация никуда не делась и исландско-русская бригада с Ростова способно проламывать череп даже действующему лидеру первенства. На предыдущий стадии турнира "Ростов" не имел проблем с командой "Сызрань-2003", обыграв тех 0:4 в гостях.

"Зенит" в текущем сезоне тоже не всегда показывает зрелищную игру, иногда это даже выходит команде боком, но пока Сергею Семаку и компании везет: питерцы идут на первом месте РПЛ с неплохим отрывом от "Краснодара", в Лиги Европы первая строчка в квартете тоже так и ждет, чтобы ее забрал "Зенит". Ну а в Кубке проблем пока не было. На предыдущий стадии "зенитчики", как и "Ростов", играли в гостях, и тоже победили со счетом 4:0. Только им в соперники попался "Волгарь". В матче с "Ростовом" Сергею Семаку точно не смогут помочь четверо игроков: Игорь Смольников, Кристиан Нобоа и Юрий Жирков травмированы, а Кокорин не будет играть из-за всем известной истории. Пока что "Зенит" играет не очень хорошо, но результат добывает. Это же будет в битве с парнями Валерия Карпина?

В Кубке России "Зенит" и "Ростов" являются не частыми соперниками. Их единственная встреча в этом турнире пришлась на четвертьфинал сезона 1998/99. Тогда "Зенит" на своем поле победил "Ростов" (на тот момент еще "Ростсельмаш") со счетом 2:0. Всего в новейшей истории команды встречались 47 раз: 23 матча завершились в пользу питерской команды, футболисты из Ростова выиграли 12 встреч. Столько же раз противостояния этих клубов заканчивались вничью. В текущем сезоне "Зенит" и "Ростов" еще не играли. Их первая встреча в чемпионате назначена лишь на 25 ноября.

Интересные факты перед противостоянием "Ростова" и "Зенита"

С момента последней кубковой встречи с клубом "Волгарь" (26 сентября) "Зенит" никого не обыгрывал с разницей в более чем 1 мяч.

В 4 из 6 последних матчах "Зенита" одна из команд обязательно получала одну красную карточку.

Три последние встречи между "Ростовом" и "Зенитом" завершились со счетом 0:0.

Последний раз "Ростов" обыгрывал "Зенит" 24 апреля 2016 года.

Ориентировочные составы

"Зенит": Лунев – Анюков, Мевля, Иванович, Чернов – Паредес, Кузяев, Маркизио – Мак, Шатов, Дзюба.

"Ростов": Абаев – Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Скопинцев – Калачев, Гулиев, Гацкан – Ионов, Кьяртанссон.

Прогноз на матч "Ростов" – "Зенит"

Не очень результативная игра обеих команд, а также огромнейшая ответственность за результат конкретного матча наверняка подарят нам матч с обилием борьбы и небольшим количеством опасных моментов. Так что если результат и будет решен в основное время, то счет будет минимальным. Ожидаемо, что больше двух голов зрители не увидят. Что касается итогового выхода дальше, то есть соблазн поставить на хозяев, так как у них не такой плотный график в последнее время, да и фактор домашнего стадионе должен помочь при беге вперед.

Букмекеры отдают предпочтение "Зениту". Их проход дальше оценивается в 1,69, а победа в основное время в 2,3. У "Ростова" коэффициенты заметно выше – 2,19 проход и 3,2 победа. В случае ничьи в основное время можно приумножить свой банк в 3,2 раза.

Прогноз SoccerNews – тотал 2,5 М (1,55)

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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