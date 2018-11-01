"Ростов" - "Зенит": где и когда смотреть матч Кубка России

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"Ростов" - "Зенит": где и когда смотреть матч Кубка России

В четверг, 1 ноября, "Ростов" примет "Зенит" в рамках 1/8 финала Кубка России.

За путёвку в следующий раунд турнира будут бороться команды, представляющие первую четвёрку РПЛ. Подопечные Валерия Карпина по итогам 12 туров замыкают квартет лидеров, а коллектив Сергея Семака уверенно занимает первое место в чемпионате.

Матч состоится на "Ростов-Арене". Начало - в 19:00 по московскому времени.

Трансляцию этого поединка проведут телеканалы "Матч ТВ" и "НТВ+ Спорт Онлайн", а также сайт Sportbox.ru.

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Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Краснодар 12 22
3 Локомотив Москва 12 21
4 Ростов 12 21
5 Рубин 12 19
6 ЦСКА Москва 12 19
7 Спартак Москва 12 19
8 Оренбург 12 16
9 Ахмат 12 16
10 Арсенал Тула 12 14
11 Динамо Москва 12 14
12 Урал 12 13
13 Крылья Советов 12 11
14 Уфа 12 11
15 Анжи 12 10
16 Енисей Красноярск 12 6
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