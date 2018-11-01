"Ростов" - "Зенит": где и когда смотреть матч Кубка России

В четверг, 1 ноября, "Ростов" примет "Зенит" в рамках 1/8 финала Кубка России.

За путёвку в следующий раунд турнира будут бороться команды, представляющие первую четвёрку РПЛ. Подопечные Валерия Карпина по итогам 12 туров замыкают квартет лидеров, а коллектив Сергея Семака уверенно занимает первое место в чемпионате.

Матч состоится на "Ростов-Арене". Начало - в 19:00 по московскому времени.

Трансляцию этого поединка проведут телеканалы "Матч ТВ" и "НТВ+ Спорт Онлайн", а также сайт Sportbox.ru.

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