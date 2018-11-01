"Ростов" - "Зенит": где и когда смотреть матч Кубка России
В четверг, 1 ноября, "Ростов" примет "Зенит" в рамках 1/8 финала Кубка России.
За путёвку в следующий раунд турнира будут бороться команды, представляющие первую четвёрку РПЛ. Подопечные Валерия Карпина по итогам 12 туров замыкают квартет лидеров, а коллектив Сергея Семака уверенно занимает первое место в чемпионате.
Матч состоится на "Ростов-Арене". Начало - в 19:00 по московскому времени.
Трансляцию этого поединка проведут телеканалы "Матч ТВ" и "НТВ+ Спорт Онлайн", а также сайт Sportbox.ru.
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"Ростов" - "Зенит": где и когда смотреть матч Кубка России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|28
|2
|Краснодар
|12
|22
|3
|Локомотив Москва
|12
|21
|4
|Ростов
|12
|21
|5
|Рубин
|12
|19
|6
|ЦСКА Москва
|12
|19
|7
|Спартак Москва
|12
|19
|8
|Оренбург
|12
|16
|9
|Ахмат
|12
|16
|10
|Арсенал Тула
|12
|14
|11
|Динамо Москва
|12
|14
|12
|Урал
|12
|13
|13
|Крылья Советов
|12
|11
|14
|Уфа
|12
|11
|15
|Анжи
|12
|10
|16
|Енисей Красноярск
|12
|6