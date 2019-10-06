"Ростов" жестко потроллил ЦСКА после победы в матче РПЛ
Пресс-служба "Ростова" подшутила над московским ЦСКА, который ростовчане обыграли в матче 12-го тура чемпионата России со счетом 3:1.
"Сыграли мы с вами. Ну и?" - говорится в сообщении в Twitter "Ростова". При этом главный тренер Валерий Карпин и автора дубля Хорен Байрамян представлены в коллаже в роли жокеев, которые погоняют коня - символа армейцев.
В результате поражения армейский клуб опустился на четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, "Ростов" вышел на первое место.
В 13-м туре "Ростов" в гостях сыграет с "Зенитом" (19 октября). ЦСКА на выезде встретится с "Уфой" (20 октября).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|12
|26
|2
|Ростов
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Спартак Москва
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8