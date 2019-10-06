"Ростов" жестко потроллил ЦСКА после победы в матче РПЛ

Пресс-служба "Ростова" подшутила над московским ЦСКА, который ростовчане обыграли в матче 12-го тура чемпионата России со счетом 3:1.

"Сыграли мы с вами. Ну и?" - говорится в сообщении в Twitter "Ростова". При этом главный тренер Валерий Карпин и автора дубля Хорен Байрамян представлены в коллаже в роли жокеев, которые погоняют коня - символа армейцев.

В результате поражения армейский клуб опустился на четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, "Ростов" вышел на первое место.

В 13-м туре "Ростов" в гостях сыграет с "Зенитом" (19 октября). ЦСКА на выезде встретится с "Уфой" (20 октября).

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