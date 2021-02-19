Ростовский стадион переименуют в честь Виктора Понедельника
Губернатор Ростовской области Василий Голубев анонсировал смену названия стадиона "Олимп-2".
"Именем Понедельника мы назовём стадион, который сегодня называется "Олимп-2", будет он называться стадион "Олимп имени Виктора Понедельника". Надеюсь, что министерство спорта тщательно отнесётся к ремонту стадиона, чтобы по завершению этот объект, который любим жителями области, города соответствовал имени этого человека", - сказал Голубев.
Легендарный советский футболист Виктор Понедельник умер в декабре 2020 года в возрасте 83 лет.
Уроженец Ростова-на-Дону является автором победного гола в финале Евро-1960.
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