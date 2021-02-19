Ростовский стадион переименуют в честь Виктора Понедельника

Теги

Ростовский стадион переименуют в честь Виктора Понедельника

Губернатор Ростовской области Василий Голубев анонсировал смену названия стадиона "Олимп-2".

"Именем Понедельника мы назовём стадион, который сегодня называется "Олимп-2", будет он называться стадион "Олимп имени Виктора Понедельника". Надеюсь, что министерство спорта тщательно отнесётся к ремонту стадиона, чтобы по завершению этот объект, который любим жителями области, города соответствовал имени этого человека", - сказал Голубев.

Легендарный советский футболист Виктор Понедельник умер в декабре 2020 года в возрасте 83 лет.

Уроженец Ростова-на-Дону является автором победного гола в финале Евро-1960.

Не пропустите: Жена Карпина опубликовала фотосессию в пиджаке на голое тело. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" исключил Урунова из заявки команды на РПЛ

"Спартак" исключил Урунова из заявки команды на РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов