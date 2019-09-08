"Ростову" предложили провести товарищеский матч в Сирии



Министр спорта Сирии Ибрагим Абазид, комментируя поражение национальной сборной в товарищеском матче против "Ростова" (0:3), пригласил российский клуб к себе на родину для проведения матча.

"У нас в стране сейчас запрет на официальные матчи из-за положения. ФИФА запрет пока не снимает, но обещали, что скоро будет снят. Когда снимут, то первой командой, которая приедет в Сирию, хочу, чтобы был "Ростов", - приводят слова Абадиза российские СМИ.

Напомним, что победу в матче российскому клубу принесли дубль Арсения Логашова и гол Александра Саплинова. Стоит отметить, что на девятой минуте был удален игрока "Ростова" Мацей Вилюш, но арбитр разрешил заменить, учитывая товарищеский статус поединка.

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