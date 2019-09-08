"Ростову" предложили провести товарищеский матч в Сирии
Министр спорта Сирии Ибрагим Абазид, комментируя поражение национальной сборной в товарищеском матче против "Ростова" (0:3), пригласил российский клуб к себе на родину для проведения матча.
"У нас в стране сейчас запрет на официальные матчи из-за положения. ФИФА запрет пока не снимает, но обещали, что скоро будет снят. Когда снимут, то первой командой, которая приедет в Сирию, хочу, чтобы был "Ростов", - приводят слова Абадиза российские СМИ.
Напомним, что победу в матче российскому клубу принесли дубль Арсения Логашова и гол Александра Саплинова. Стоит отметить, что на девятой минуте был удален игрока "Ростова" Мацей Вилюш, но арбитр разрешил заменить, учитывая товарищеский статус поединка.
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"Ростову" предложили провести товарищеский матч в Сирии
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|8
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|7
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|ЦСКА Москва
|7
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|7
|Арсенал Тула
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|Урал
|7
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|Рубин
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|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
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|Крылья Советов
|8
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|Ахмат
|7
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|8
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|15
|Оренбург
|8
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|7
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