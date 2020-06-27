"Ростову" разрешили играть с "Арсеналом" основным составом

"Ростов" и тульский "Арсенал" сыграют друг с другом в рамках 24-го тура РПЛ боевыми составами.

По информации "СЭ", донскому клубу разрешили заявить на матч всех футболистов основы, чьи тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Ранее из-за заражения шести игроков "жёлто-синие" сражались с "Сочи" воспитанниками академии и были разгромлены со счётом 1:10.

Матч "Ростов" - "Арсенал" состоится сегодня в 20:00 по московскому времени.

Не пропустите: "Динамо" объявило, каким составом сыграет с ЦСКА. | http://soccernews.ru