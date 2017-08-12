"Рот-Вайсс Эрфурт" - "Хоффенхайм" - 0:1 (обзор)

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"Рот-Вайсс Эрфурт" - "Хоффенхайм" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча первого раунда Кубка Германии между "Рот-Вайсс Эрфуртом" и "Хоффенхаймом".

Не пропустите: "Дармштадт" вылетает из Кубка Германии, "Фортуна Дюссельдорф" и "Хоффенхайм" проходят в следующий раунд. | http://soccernews.ru

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