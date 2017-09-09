Ротация не удалась: "Реал" снова потерял очки на "Сантьяго Бернабеу"
В матче третьего тура чемпионата Испании "Леванте" пожаловал в гости к мадридскому "Реалу". Хозяева надеялись реабилитироваться за потерянные в прошлом туре очки - "сливочные" сыграли вничью на "Сантьяго Бернабеу" с "Валенсией". "Леванте" неплохо стартовал в новом сезоне, учитывая, что команда только вернулась в Примеру. Зидан выпустил на поле достаточно экспериментальный состав, оставив на скамейке запасных Модрича, Иско, Бэйла и Каземиро.
Неспешно начали матч мадридцы и первые минуты игра у них совсем уж не клеилась. А на 12-й минуте "Леванте" неожиданно открыл счет в матче: заработали гости аут на правом фланге, мяч был доставлен прямо в штрафную, где Иви одним движением обработал мяч и обыграл Карвахаля, а вторым пробил Касилью – 0:1 в пользу гостей. Долго не могли прийти в себя хозяева, да и темп игры постоянно сбивался травмами и заменами.
На исходе получаса автор гола Иви мощно пробил по воротам "сливочных" со штрафного метров с 30-ти, однако мяч попал в сетку с внешней стороны. За десять минут до конца тайма "Реалу" все же удалось сравнять счет: после подачи с углового Рамос выпрыгнул на две головы выше всех в штрафной "Леванте" и нанес опасный удар по воротам Фернандеса, последний коленом сумел отбить мяч, однако на добивание Васкес с нескольких метров закатил сферу в ворота – 1:1. На последней минуте вышедший на замену Бэйл опасно пробил по воротам гостей после паса Асенсио, однако голкипер гостей все же сумел дотянуться до мяча и выручить свою команду.
Смело начал "Леванте" второй тайм, играя с хозяевами на встречных курсах. Долгое время по-настоящему опасных моментов не возникало, "Реал" никак не мог забрать мяч под свой контроль, проводя атаки небольшими силами. За полчаса до конца матча Васкес прорвался по правому флангу и с лицевой исполнил подачу в центр штрафной площади "Леванте", однако выпрыгнувший выше всех Бэйл пробил над перекладиной.
Пытались мадридцы играть быстрее и острее, однако гости очень хладнокровно оборонялись. Даже выход Иско не добавил какой-либо креативности атакам "Реала". Футболисты "Леванте", в свою очередь, и в концовке матча находили в себе силы бегать в контратаки. На 83-й минуте мадридцы могли выйти вперед: Кроос выполнил подачу на правый угол штрафной, где мяч подхватил Асенсио, после чего пробил в левый угол ворот Фернандеса, однако голкипер с ударом справился.
А за две минуты до конца матча Иско выполнил подачу с правого фланга в центр штрафной соперников, однако после удара Бэйла мяч пролетел рядом со штангой. Доигрывал последние минуты матча "Реал" в меньшинстве - за умышленный удар ногой по сопернику был удален Марсело. И все же на 93-й минуте мадридцы могли вырвать победу: Тони Кросс решился на дальний удар по воротам "Леванте", однако его выстрел из-за пределов штрафной приняла на себя штанга. "Реал" снова теряет очки, причем второй раз подряд делает это на домашней арене.
"Реал" – "Леванте" 1:1
Голы: Иви, 12 – 0:1, Васкес, 36 – 1:1.
"Реал": Касилья, Карвахаль, Начо, Рамос, Тео, Кросс, Маркос Льоренте (Иско, 62), Марсело, Асенсио, Васкес (Ковачич, 73), Бензема (Бэйл, 29).
"Леванте": Фернандес, Родригес, Постиго, Тоньо, Иван Лопес (Педро Лопес, 20), Робер, Кампанья, Лерма, Джейсон, Иви (Гарсия, 68), Алегрия (Боатенг, 55).
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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