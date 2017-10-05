Ротань: "Финальная часть Чемпионата Мира - это веха в карьере любого футболиста"
Хавбек сборной Украины Руслан Ротань рассказал о задачах команды на последние матчи отбора ЧМ-2018.
"Наша задача предельно ясна - набрать 6 очков в оставшихся двух матчах. Многие скажут, что в игре против Косово Украина обязана набирать очки. Да, они - аутсайдеры группы, да, в первом круге мы обыграли их со счетом 3:0. Но сейчас команда изменилась. Они стали сильнее. Против таких команд всегда сложно играть.
Почему не удалось победить в игре с Исландией? Играя через два дня на третий, важно быстро восстанавливаться, а нас ожидал длительный перелет. Видимо, неполное восстановление и сыграло свою роль. Но на ошибках учатся, а мы не исключение. Финальная часть Чемпионата Мира - это веха в карьере любого футболиста. Чем старше я становлюсь, тем больше хочу выигрывать" - приводит слова Ротаня сайт УЕФА.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|8
|17
|2
|Швеция
|8
|16
|3
|Нидерланды
|8
|13
|4
|Болгария
|8
|12
|5
|Люксембург
|8
|5
|6
|Беларусь
|8
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Швейцария
|8
|24
|2
|Португалия
|8
|21
|3
|Венгрия
|8
|10
|4
|Фарерские острова
|8
|8
|5
|Андорра
|8
|4
|6
|Латвия
|8
|3
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|9
|27
|2
|Северная Ирландия
|9
|19
|3
|Чехия
|9
|12
|4
|Норвегия
|9
|10
|5
|Азербайджан
|9
|10
|6
|Сан-Марино
|9
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|8
|18
|2
|Уэльс
|8
|14
|3
|Ирландия
|8
|13
|4
|Австрия
|8
|9
|5
|Грузия
|8
|5
|6
|Молдова
|8
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|9
|22
|2
|Черногория
|8
|16
|3
|Дания
|8
|16
|4
|Румыния
|8
|9
|5
|Армения
|9
|6
|6
|Казахстан
|8
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|8
|20
|2
|Словакия
|8
|15
|3
|Словения
|8
|14
|4
|Шотландия
|8
|14
|5
|Литва
|8
|5
|6
|Мальта
|8
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|8
|22
|2
|Италия
|8
|19
|3
|Албания
|8
|13
|4
|Израиль
|8
|9
|5
|Македония
|8
|7
|6
|Лихтенштейн
|8
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|8
|22
|2
|Босния и Герцеговина
|8
|14
|3
|Греция
|8
|13
|4
|Кипр
|8
|10
|5
|Эстония
|8
|8
|6
|Гибралтар
|8
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Хорватия
|8
|16
|2
|Исландия
|8
|16
|3
|Турция
|8
|14
|4
|Украина
|8
|14
|5
|Финляндия
|8
|7
|6
|Косово
|8
|1