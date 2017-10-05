Ротань: "Финальная часть Чемпионата Мира - это веха в карьере любого футболиста"

Хавбек сборной Украины Руслан Ротань рассказал о задачах команды на последние матчи отбора ЧМ-2018.

"Наша задача предельно ясна - набрать 6 очков в оставшихся двух матчах. Многие скажут, что в игре против Косово Украина обязана набирать очки. Да, они - аутсайдеры группы, да, в первом круге мы обыграли их со счетом 3:0. Но сейчас команда изменилась. Они стали сильнее. Против таких команд всегда сложно играть.

Почему не удалось победить в игре с Исландией? Играя через два дня на третий, важно быстро восстанавливаться, а нас ожидал длительный перелет. Видимо, неполное восстановление и сыграло свою роль. Но на ошибках учатся, а мы не исключение. Финальная часть Чемпионата Мира - это веха в карьере любого футболиста. Чем старше я становлюсь, тем больше хочу выигрывать" - приводит слова Ротаня сайт УЕФА.

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