Ротань: "На стиль сборной Украины уже можно равняться другим сборным, скоро ее будут называть топ-командой"

Известный в прошлом украинский футболист Руслан Ротань дал оценку выступлению сборной своей страны в Лиге Наций.

"Украина с каждой игрой, с каждым годом становится все сильнее. Сейчас невооруженным глазом видна разница между сборной двухгодичной давности и сегодняшней. Это две разные команды.

Новый стиль игры сборной мы заметили, когда только пришел Шевченко и начал строить команду - он уже был виден. Тренер обосновал свой стиль. На сегодня на стиль сборной Украины уже можно равняться другим сборным - на тактическую выучку, позиции на поле. Не за горами тот день, когда нашу сборную будут называть топ-командой", - цитирует бывшего футболиста footballua.tv.

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