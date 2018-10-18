Ротань: "На стиль сборной Украины уже можно равняться другим сборным, скоро ее будут называть топ-командой"

Теги украинаандрей шевченкоруслан ротань

Ротань: "На стиль сборной Украины уже можно равняться другим сборным, скоро ее будут называть топ-командой"Известный в прошлом украинский футболист Руслан Ротань дал оценку выступлению сборной своей страны в Лиге Наций.

"Украина с каждой игрой, с каждым годом становится все сильнее. Сейчас невооруженным глазом видна разница между сборной двухгодичной давности и сегодняшней. Это две разные команды.

Новый стиль игры сборной мы заметили, когда только пришел Шевченко и начал строить команду - он уже был виден. Тренер обосновал свой стиль. На сегодня на стиль сборной Украины уже можно равняться другим сборным - на тактическую выучку, позиции на поле. Не за горами тот день, когда нашу сборную будут называть топ-командой", - цитирует бывшего футболиста footballua.tv.

Напомним, генеральный директор "Зари" объяснил, почему Лунин не смог закрепиться в "Реале". | soccernews.ru

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