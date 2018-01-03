Ротань вернется в киевское "Динамо"

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Ротань вернется в киевское "Динамо"

Полузащитник "Славии" Руслан Ротань станет игроком киевского "Динамо", сообщают украинские СМИ.

По сведениям источника, футболист в ближайшие дни разорвет контракт с чехами и вернется в "Динамо". Хавбек подпишет с киевлянами контракт на полгода с возможном продлении еще на один сезон.

В этом сезоне 36-летний Ротань выступал за "Славию" с лета 2017 года, провел за клуб 7 матчей и не отметился результативными действиями.

Стоит отметить, что Ротань уже выступал за "Динамо" с 2005 по 2008 годы.

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