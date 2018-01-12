Ротань вернулся в киевское "Динамо"

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Ротань вернулся в киевское "Динамо"

Киевское "Динамо" на своём официальном сайте объявило о возвращении полузащитника Руслана Ротаня.

36-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил со столичным клубом контракт до конца нынешнего сезона.

Напомним, что Ротань уже выступал за "Динамо" с 2005 по 2008 год, сыграл 64 матча и забил 8 голов.  

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