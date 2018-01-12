Ротань вернулся в киевское "Динамо"
Киевское "Динамо" на своём официальном сайте объявило о возвращении полузащитника Руслана Ротаня.
36-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил со столичным клубом контракт до конца нынешнего сезона.
Напомним, что Ротань уже выступал за "Динамо" с 2005 по 2008 год, сыграл 64 матча и забил 8 голов.
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|Команда
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|Динамо Киев
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|4
|Заря Луганск
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|Мариуполь
|18
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|Александрия
|19
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|Звезда Кропивницкий
|19
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|Черноморец Одесса
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