Ротань: "Все зависит от нас, хотя есть еще и сильный соперник"

Капитан сборной Украины Руслан Ротань высказался о предстоящем матче своей команды в рамках отборочного турнира к Чемпионату Мира против команды Исландии.

"Все зависит от нас, хотя, естественно, у нас есть и соперник. Соперник сильный. Одного сильного мы уже обыграли, но есть второй, сейчас все мысли о нем. Тренеры на разборе уже в Рейкьявике нам все покажут и расскажут, и, думаю, мы хорошо подготовимся", - цитирует 35-летнего хавбека Трибуна.

Напомним, Милевский может сыграть на Чемпионате Мира. | soccernews.ru