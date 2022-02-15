Ротен: "Месси уже не тот. Он не изменит историю ПСЖ"

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Бывший игрок ПСЖ Жером Ротен высказался о влиянии на парижскую команду форварда Лионеля Месси.

"Месси не изменит историю ПСЖ. Это парень другого клуба. Его жизнь - "Барселона". Он подписал двухлетний контракт в 34 года. Это точно лучший футболист в истории, но он уже не тот. Лео уже не может играть так, как раньше.

Также важно понимать, что у него нет здесь хорошей команды и товарищей. В клубе нужно чувствовать себя хорошо, а сейчас в ПСЖ много проблем с адаптацией. Это влияет на личную жизнь. Так что я не думаю, что Месси оставит такой след, как Ибрагимович", - приводит слова Ротена Marca.

Аргентинец перешёл в ПСЖ в августе прошлого года. С тех пор он забил 7 голов и сделал 7 ассистов в 20 матчах.

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