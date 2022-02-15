Ротен: "Месси уже не тот. Он не изменит историю ПСЖ"

1 Теги псжлионель месси

Ротен: "Месси уже не тот. Он не изменит историю ПСЖ"

Фото твиттер ПСЖ

Бывший игрок ПСЖ Жером Ротен высказался о влиянии на парижскую команду форварда Лионеля Месси.

"Месси не изменит историю ПСЖ. Это парень другого клуба. Его жизнь - "Барселона". Он подписал двухлетний контракт в 34 года. Это точно лучший футболист в истории, но он уже не тот. Лео уже не может играть так, как раньше.

Также важно понимать, что у него нет здесь хорошей команды и товарищей. В клубе нужно чувствовать себя хорошо, а сейчас в ПСЖ много проблем с адаптацией. Это влияет на личную жизнь. Так что я не думаю, что Месси оставит такой след, как Ибрагимович", - приводит слова Ротена Marca.

Аргентинец перешёл в ПСЖ в августе прошлого года. С тех пор он забил 7 голов и сделал 7 ассистов в 20 матчах.

Не пропустите: Месси не жалеет о переходе в ПСЖ. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Все, что познается, имеет число, ибо невозможно ни понять ничего, ни познать без него. Пифагор.

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Симеоне побил исторический рекорд Ла Лиги

Симеоне побил исторический рекорд Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов