Ротен: "Месси уже не тот. Он не изменит историю ПСЖ"
Фото твиттер ПСЖ
Бывший игрок ПСЖ Жером Ротен высказался о влиянии на парижскую команду форварда Лионеля Месси.
"Месси не изменит историю ПСЖ. Это парень другого клуба. Его жизнь - "Барселона". Он подписал двухлетний контракт в 34 года. Это точно лучший футболист в истории, но он уже не тот. Лео уже не может играть так, как раньше.
Также важно понимать, что у него нет здесь хорошей команды и товарищей. В клубе нужно чувствовать себя хорошо, а сейчас в ПСЖ много проблем с адаптацией. Это влияет на личную жизнь. Так что я не думаю, что Месси оставит такой след, как Ибрагимович", - приводит слова Ротена Marca.
Аргентинец перешёл в ПСЖ в августе прошлого года. С тех пор он забил 7 голов и сделал 7 ассистов в 20 матчах.
Не пропустите: Месси не жалеет о переходе в ПСЖ. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13