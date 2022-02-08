Ротен не верит в новый контракт Мбаппе с ПСЖ

Фото: инстаграм Мбаппе\Автор неизвестен

Экс-футболист "Пари Сен-Жермен" Жером Ротен поделился мнением о ситуации вокруг истекающего контракта нападающего Килиана Мбаппе с "Пари Сен-Жермен".

"Да, Килиану можно верить в его высказываниях (Мбаппе говорил, что не принял окончательного решения, - прим.). Но мы знаем Мбаппе и его окружение. Они умеет грамотно подобрать слова.

В этой ситуации все нужно держать под контролем, особенно в ситуации, когда ты решил не продлевать контракт и можешь с 1 января договорить с кем угодно.

Безусловно, у него есть определенные мысли, но главное здесь, и я по-прежнему уверен в этом: переговоры о продлении его контракта мертвы на всех уровнях. Сейчас даже больше, если сравнивать со стартом сезона. Я считаю, он не продлит контракт", – сказал Ротен.

Ранее издание BILD сообщалось, что Мбаппе уже достиг полной договоренности с мадридским "Реалом" и переходе летом 2022 года на правах свободного агента.

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