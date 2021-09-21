Ротен - о замене Месси в матче с "Лионом": "Это серьёзная ошибка Почеттино"

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Ротен - о замене Месси в матче с "Лионом": "Это серьёзная ошибка Почеттино"

Фото твиттер talkSPORT

Бывший игрок ПСЖ Жером Ротен поделился мнением о конфликте между главным тренером парижан Маурисио Почеттино и форвардом Лионелем Месси.

Наставник команды заменил звёздного аргентинца на 76-й минуте матча с "Лионом" (2:1). Футболист остался недоволен этим решением, вследствие чего отказался пожать руку тренеру.

Без Месси, у которого, по данным L'Equipe, был ушиб колена, ПСЖ дожал соперника и вырвал победу.

"Все только об этом и говорят. Я считаю, что произошло недопонимание. Мы видели, что Месси хотел остаться на поле, поэтому я нахожу решение Почеттино совершенно неуместным, ведь ранее он никогда не поступал так с другими звёздами команды. С момента своего прихода Почеттино всегда оставлял на поле Неймара или Мбаппе, даже когда они играли плохо. Он всегда их защищал. А по статусу и ауре Месси намного превосходит и француза, и бразильца. Мы говорим о, возможно, лучшем футболисте всех времён.

Когда Лео есть в вашей команде, вы должны принимать его как лучшего игрока в мире. Со всем, что он из себя представляет. У него особый статус. Вы должны избегать недопонимания с таким футболистом, особенно когда он впервые вышел в старте на "Парк де Пренс". Это серьёзная ошибка Почеттино, он должен был оставить его на поле. Я не понимаю, что он сделал. Хотел пометить свою территорию? Надеюсь, это не так, иначе он просто сумасшедший. Ты обостряешь отношения со своим лучшим игроком. Подобные события не пройдут бесследно и создадут отвратительный имидж. Почеттино провалился", - цитирует Ротена RMC Sport.

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