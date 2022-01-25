Ротен прокомментировал слова Бензема в защиту Месси

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Ротен прокомментировал слова Бензема в защиту Месси

Фото: инстаграм Месси\Автор неизвестен

Экс-хавбек "Пари Сен-Жермен" Жером Ротен прокомментировал высказывание нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема в защиту форвард парижан Лионеля Месси.

Ранее Карим сказал, что "те, кто критикуют Месси, не разбираются в футболе".

"Бензема так говорит, потому что не видел матчи ПСЖ. Потому что если бы Карим видел игры, то был бы немного критичен, как минимум.

В ПСЖ приехал не тот Месси, которого мы знаем. Именно поэтому критика конструктивна, это не всегда негатив. Сказать, что Месси не в лучшей форме, теперь означает, что ты не разбираешься в футболе", – приводит слова Ротена RMC Sport.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Месси сыграл 12 матчей в составе ПСЖ, в которых забил один гол и отдал пять ассистов.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Истинное холуйство в полной мере удаётся только искренне убеждённым холуям, иначе говоря, холуям по совести. А иначе откровенно фальшь будет из всех дыр вылезать, и Хозяин за это будет строго наказывать: не веришь — не молись!..

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