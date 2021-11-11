Ротен: "Рамос должен стать капитаном ПСЖ"
Бывший игрок ПСЖ Жером Ротен оценил перспективы защитника Серхио Рамоса заиграть в составе парижской команды.
"Он станет настоящим лидером ПСЖ. Я даже считаю, что в будущем Серхио должен стать капитаном команды. Почему? По одной простой причине - этот парень всегда побеждает", - цитирует Ротена RMC Sport.
В начале июля испанец перешёл в ПСЖ из мадридского "Реала" на правах свободного агента, заключив контракт на два года.
Несмотря на 4-месячное пребывание в новой команде, Рамос до сих пор за неё не дебютировал. Сначала у него была травма колена, а затем повреждение икроножной мышцы.
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Источник: Месси и Рамос не стали друзьями в ПСЖ
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