Ротенберг: "Мне кажется, Кокорин понимает, что "Сочи" - это последний вариант перезагрузить карьеру"
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг сделал очередное заявление об аренде форварда "Зенита" Александра Кокорина, которая до сих пор не состоялась из-за отказа игрока менять команду.
"У меня был с ним разговор дня два назад, больше его я не форсирую. Мне кажется, он понимает, что "Сочи" - это последний вариант перезагрузить карьеру. Не понимаю, почему у Александра какие-то смятения - это же очень правильный шаг. А то, что вокруг происходит, зачастую похоже на какой-то блеф. Вокруг этой истории раздуто много того, чего нет. Из-за этого, видимо, у него в голове сумбур какой-то появился. Ранее мы обо всём с ним договорились, и он готов перейти", - сказал Ротенберг.
"Сочи" объявил об аренде Кокорина ещё 21 января, за саботаж своего перехода нападающего отправили в дубль "Зенита".
По некоторым данным, 28-летний футболист присоединится к аутсайдеру РПЛ, если "сине-бело-голубые" сейчас продлят с ним контракт, истекающий летом.
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