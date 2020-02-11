Ротенберг огласил задачу "Сочи" на остаток сезона

Владелец "Сочи" Борис Ротенберг в интервью "Р-Спорт" рассказал о целях своей команды на вторую часть нынешнего сезона.

"Задача у команды была ранее быть выше. Сейчас она такая: выиграть все оставшиеся матчи и остаться в РПЛ", - заявил Ротенберг.

В 18 матчах "Сочи" набрал 15 очков и пока располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.

Для южан это дебютный сезон в высшем российском дивизионе. На усиление состава клуб уже потратил 12,6 миллионов евро.

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