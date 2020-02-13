Ротенберг подтвердил договорённость с Кокориным о переходе в "Сочи"
Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин всё-таки перейдёт в "Сочи" до закрытия зимнего трансферного окна.
"Вчера я встретился с Сашей, мы с ним поговорили, провели переговоры. Ему нужно играть, попадать в сборную России. Договорились, что весеннюю часть он проведёт в "Сочи", - сказал владелец сочинского клуба Борис Ротенберг в интервью "РИА Новости".
Стоит отметить, что "Сочи" арендовал Кокорина ещё 21 января, но тогда футболист отказался менять команду.
Из-за демарша нападающего отправили в дубль "Зенита". Видимо, между ПФЛ и борьбой за выживание в РПЛ Александр выбрал второй вариант.
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