Ротенберг прокомментировал информацию о том, что он завершает карьеру
Защитник "Локомотива" Борис Ротенберг рассказал, что думает о слухах о том, что он завершает карьеру.
Игрок отметил, что после того, как он получил травму, сразу понял, что еще вернется.
"Травмы - это часть футбола. Я не первый и не последний. Прекрасно понимаю, что если хочу быть востребованным в таком большом клубе, как "Локомотив", то должен вернуться гораздо сильнее.
Нужно верить в себя, много работать, и тогда все получится. Многие считают, что Ротенберг заканчивает карьеру, но история Ротенберга на футбольном поле еще не закончилась", - отметил футболист.
Напомним, Ротенберг получил повреждение передней крестообразной связки коленного сустава в матче 1/4 финала Кубка России с "Рубином" (1:0), который проходил 5 декабря.
Не пропустите: Селюк подтвердил интерес "Рубина" к Ротенбергу| http://soccernews.ru
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