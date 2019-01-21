Ротенберг прокомментировал информацию о том, что он завершает карьеру

Защитник "Локомотива" Борис Ротенберг рассказал, что думает о слухах о том, что он завершает карьеру.

Игрок отметил, что после того, как он получил травму, сразу понял, что еще вернется.

"Травмы - это часть футбола. Я не первый и не последний. Прекрасно понимаю, что если хочу быть востребованным в таком большом клубе, как "Локомотив", то должен вернуться гораздо сильнее.

Нужно верить в себя, много работать, и тогда все получится. Многие считают, что Ротенберг заканчивает карьеру, но история Ротенберга на футбольном поле еще не закончилась", - отметил футболист.

Напомним, Ротенберг получил повреждение передней крестообразной связки коленного сустава в матче 1/4 финала Кубка России с "Рубином" (1:0), который проходил 5 декабря.

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