Ротенберг заявил, что разговоров с Кокориным о контракте с "Сочи" не было

Президент "Сочи" Борис Ротенберг высказался по поводу информации о том, что клуб по окончании сезона предложит новый контракт 29-летнему форварду Александру Кокорину.

Напомним, футболист выступает в сочинском клубе на правах аренды до конца текущего розыгрыша. Права на форварда принадлежат "Зениту".

"Никаких разговоров на эту тему не было. Александр принадлежит «Зениту», сейчас надо пережить пандемию, а потом уже думать о другом. Он пытается восстановиться. Ждем. Никаких решений по нему нет", - сказал Ротенберг.

В 4 играх за "Сочи" футболист забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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