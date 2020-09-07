"Ротор" арендовал бразильского нападающего

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"Ротор" арендовал бразильского нападающего

"Ротор" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда батумского "Динамо" Джовино Фламариона.

Волгоградский клуб арендовал 24-летнего футболиста до лета 2021 года.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне бразильца признали лучшим игроком чемпионата Грузии.

Фламарион выступал за "Динамо" с февраля 2017 года, сыграл 60 матчей, забил 21 гол и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 600 тысяч евро.

Не пропустите: "Ротор" подписал форварда, которым интересовался ЦСКА. | http://soccernews.ru
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