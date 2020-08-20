"Ротор" арендовал двух грузинских игроков

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"Ротор" арендовал двух грузинских игроков

Волгоградский "Ротор" на своём официальном сайте объявил о двух трансферах.

Клуб взял в аренду защитника "Локомотива" Соломона Кверквелию и хавбека "Рубина" Зурико Давиташвили.

Арендные соглашения по обоим футболистам рассчитаны до конца сезона 2020/21.

Стоит отметить, что теперь грузинское представительство в "Роторе" насчитывает 5 игроков.

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