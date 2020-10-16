"Ротор" арендовал форварда "Ахмата"
"Ротор" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "Ахмата" Андреса Понсе.
Волгоградский клуб взял в аренду 23-летнего футболиста до окончания текущего сезона.
Понсе выступает за "Ахмат" с лета 2019 года, сыграл 31 матч, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
Рыночная стоимость венесуэльского форварда оценивается в 1 миллион евро.
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