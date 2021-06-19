"Ротор" арендовал воспитанника "Динамо"

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"Ротор" арендовал воспитанника "Динамо"

Фото твиттер "Динамо"

Московское "Динамо" объявило о переходе в "Ротор" полузащитника Игоря Школика.

Клубы согласовали аренду 20-летнего футболиста до завершения следующего сезона.

Школик является воспитанником "бело-голубых", за основную команду сыграл 7 матчей, результативными действиями не отличался.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 300 тысяч евро.

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