"Ротор" арендовал воспитанника "Динамо"
Фото твиттер "Динамо"
Московское "Динамо" объявило о переходе в "Ротор" полузащитника Игоря Школика.
Клубы согласовали аренду 20-летнего футболиста до завершения следующего сезона.
Школик является воспитанником "бело-голубых", за основную команду сыграл 7 матчей, результативными действиями не отличался.
Рыночная стоимость игрока оценивается в 300 тысяч евро.
Не пропустите: "Спартак" и "Динамо" ведут борьбу за защитника "Лацио". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Стала известна зарплата Тюкавина по новому контракту с "Динамо"
-
"Рома" ведет переговоры о трансфере португальского голкипера
-
"Манчестер Сити" определился с будущим Зинченко
-
Де Лигт во время интервью забыл, что выступает за "Ювентус"
-
Зарема: "Влашичу надо было валить из конюшни ещё год назад"
-
Ярмоленко близок к уходу из "Вест Хэма"
-
"Ротор" арендовал воспитанника "Динамо"
-
"Ювентус" нацелился на вратаря "Наполи"
-
Черышев раскритиковал игру Головина в составе сборной России
-
1
Месси прокомментировал победу сборной Аргентины над Уругваем в Кубке Америки
-
Эриксен не сможет играть в Серии А из-за установленного кардиостимулятора
-
УЕФА назначил арбитров на матч Россия - Дания
-
"Локомотив" возьмёт на сбор белорусского таланта
-
"Тоттенхэм" поспорит за трансферную цель "Арсенала"
-
"Спартак" потроллил ЦСКА
-
"Интер" рассматривает двух кандидатов на замену Хакими
-
Тарасов рассказал, на какие деньги живёт
-
Серхио Рамос назвал свои финансовые требования
-
16-летний Пиняев определился с новым клубом
-
СМИ узнали размер зарплаты Тирни по новому контракту с "Арсеналом"