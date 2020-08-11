"Ротор" близок к подписанию защитника "Локомотива"

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"Ротор" близок к подписанию защитника "Локомотива"

Центральный защитник московского "Локомотива" Соломон Кверквелия, скорее всего, в ближайшее время сменит команду.

По информации Sport24, грузинский футболист близок к переходу в "Ротор".

Также борьбу за 28-летнего игрока ведёт "Урал", но у волгоградского клуба больше шансов его заполучить.

В прошлом сезоне Кверквелия сыграл за "Локо" всего 11 матчей. Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.

Не пропустите: "Ротор" подписал защитника сборной Армении. | http://soccernews.ru
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