"Ротор" будет жаловаться на судейство в матче с "Локомотивом"
Ещё один матч 12-го тура российской Премьер-лиги завершился судейским скандалом.
"Ротор" намерен подать жалобу в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам игры с "Локомотивом".
Волгоградский клуб не согласен с четырьмя решениями арбитра Сергея Иванова, в том числе с пенальти в свои ворота и неудалением защитника "железнодорожников" Мурило. Подробности в материале Sport24.
Напомним, что "Ротор" победил "Локомотив" со счётом 2:1 и покинул последнее место в турнирной таблице РПЛ.
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