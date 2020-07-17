"Ротор" и "Балтика" поздравили "Лидс" с выходом в АПЛ

Теги лидс юнайтедротор волгоградбалтика

"Ротор" и "Балтика" поздравили "Лидс" с выходом в АПЛ

Два российских клуба в твиттере поздравили "Лидс" с выходом в АПЛ.

"Ротор" и "Балтика" в соцсети отреагировали на выход английского клуба в Премьер-Лигу впервые за 16 лет.

"Поздравляем. Постараемся в этом году пройти по вашему пути", - говорится в сообщении калининградского клуба.

Отметим, что "Ротор" по итогам текущего сезона ФНЛ занял 1 место.

Не пропустите: "Ливерпуль" заключил контракт с 18-летним воспитанником| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ в необычном товарищеском матче забил 7 голов "Васланд Беверену"

ПСЖ в необычном товарищеском матче забил 7 голов "Васланд Беверену"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов