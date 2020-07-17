"Ротор" и "Балтика" поздравили "Лидс" с выходом в АПЛ
Два российских клуба в твиттере поздравили "Лидс" с выходом в АПЛ.
"Ротор" и "Балтика" в соцсети отреагировали на выход английского клуба в Премьер-Лигу впервые за 16 лет.
"Поздравляем. Постараемся в этом году пройти по вашему пути", - говорится в сообщении калининградского клуба.
Отметим, что "Ротор" по итогам текущего сезона ФНЛ занял 1 место.
Не пропустите: "Ливерпуль" заключил контракт с 18-летним воспитанником| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Вест Хэм" уверенно обыграл "Уотфорд" в матче 36-го тура АПЛ
-
"Спартак" финансово поможет "Химкам" для выхода в РПЛ
-
Защитник "Лиона" Соле стал игроком "Зальцбурга"
-
Кавазашвили извинился перед женой Бубнова за слова о проблемах ее мужа
-
"Барселона" не планирует увольнять Сетьена
-
"Ротор" и "Балтика" поздравили "Лидс" с выходом в АПЛ
-
ПСЖ в необычном товарищеском матче забил 7 голов "Васланд Беверену"
-
Роналду опубликовал фото с девушкой и сыном на огромной яхте
-
"Спартак" показал, как готовится к матчу с "Зенитом" в Кубке России
-
Защитнику "Ювентуса" Де Лигту может потребоваться операция на плече
-
Смолов в инстаграме похвастался рейтингом в игре CS:GO
-
Головин: "Капитанская повязка во втором тайме? Это доверие и ответственность"
-
Головин стал первым русским капитаном "Монако"
-
"Лидс" вернулся в АПЛ спустя 16 лет
-
Ибрагимович рассмешил одноклубников на вручении награды
-
1
ПСЖ продолжает вести переговоры с Неймаром о продлении контракта
-
Тихонов оценил перспективы развития "Крыльев Советов"
-
Телеграм-канал Sport_inside: Дзюба признан лучшим игроком РПЛ по версии РФС
-
"Ливерпуль" заключил контракт с 18-летним воспитанником
-
"Спартак" поблагодарил Шюррле, завершившего карьеру
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18