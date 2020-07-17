"Ротор" и "Балтика" поздравили "Лидс" с выходом в АПЛ

Два российских клуба в твиттере поздравили "Лидс" с выходом в АПЛ.

"Ротор" и "Балтика" в соцсети отреагировали на выход английского клуба в Премьер-Лигу впервые за 16 лет.

"Поздравляем. Постараемся в этом году пройти по вашему пути", - говорится в сообщении калининградского клуба.

Отметим, что "Ротор" по итогам текущего сезона ФНЛ занял 1 место.

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