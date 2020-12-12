"Ротор" минимально обыграл "Уфу" в 18-м туре РПЛ
В рамках 18-го тура РПЛ "Ротор" на своём поле взял верх над "Уфой".
Волгоградцы обыграли соперника со счётом 1:0 благодаря голу Камиля Муллина.
Несмотря на победу, "Ротор" остался на последнем месте в турнирной таблице первенства. "Уфа" идёт 14-й.
"Ротор" – "Уфа" - 1:0
Гол: 1:0 – 78 Муллин.
"Ротор": Чондрич, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Макаров, Алейник, Жигулев, Давиташвили (Серченков, 89), Кипиани (Муллин, 46), Фламарион, Микелтадзе (Песегов, 80).
"Уфа": Беленов, Плиев, Табидзе, Данченко, Мрзляк, Сысуев (Йокич, 76), Камилов (Голубев, 57), Никитин, Морозов, Жамалетдинов, Кротов.
Удаление: Морозов (73).
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