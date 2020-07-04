"Ротор" может не сыграть в РПЛ в сезоне-2020/21
Волгоградский "Ротор", скорее всего, не сыграет в РПЛ в следующем сезоне. Об этом сообщают "Аргументы Недели".
Отметим, что в недоигранном сезоне ФНЛ команда заняла 1 место в турнирной таблице.
По данным источника, "Ротор" может не принять участия в РПЛ из-за финансовых проблем. Кроме того, "Химки", которые заняли второе место в турнире и также вышли в высшую лигу, могут тоже отказаться из-за финансов.
Если это произойдет, то по итогам нынешнего рестарта чемпионата ни одна команда не покинет российскую Премьер-лигу.
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|Команда
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|22
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|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
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|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22