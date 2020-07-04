"Ротор" может не сыграть в РПЛ в сезоне-2020/21

Теги ротор волгоград

"Ротор" может не сыграть в РПЛ в сезоне-2020/21

Волгоградский "Ротор", скорее всего, не сыграет в РПЛ в следующем сезоне. Об этом сообщают "Аргументы Недели".

Отметим, что в недоигранном сезоне ФНЛ команда заняла 1 место в турнирной таблице.

По данным источника, "Ротор" может не принять участия в РПЛ из-за финансовых проблем. Кроме того, "Химки", которые заняли второе место в турнире и также вышли в высшую лигу, могут тоже отказаться из-за финансов.

Если это произойдет, то по итогам нынешнего рестарта чемпионата ни одна команда не покинет российскую Премьер-лигу.

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