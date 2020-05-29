"Ротор" может отказаться от участия в РПЛ

Теги ротор волгоград

"Ротор" может отказаться от участия в РПЛ

Оба клуба ФНЛ, получившие право сыграть в следующем сезоне РПЛ, могут отказаться от выхода в высший дивизион.

"Химки" не могут найти нового инвестора и если до конца мая ситуация не изменится, то команда из Подмосковья не будет играть в Премьер-лиге.

Похожая ситуация, как сообщает "Советский спорт", и у "Ротора". Волгоградцы из-за отсутствия спонсорской поддержки рассматривают вариант с отказом от повышения в классе.

Ранее стало известно, что победителю досрочно завершённого розыгрыша ФНЛ для участия в РПЛ необходимо более 1,7 миллиарда рублей.

Не пропустите: Ананидзе получил предложения от двух российских клубов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Глушаков летом уйдёт из "Ахмата"

Глушаков летом уйдёт из "Ахмата"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов