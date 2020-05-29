"Ротор" может отказаться от участия в РПЛ

Оба клуба ФНЛ, получившие право сыграть в следующем сезоне РПЛ, могут отказаться от выхода в высший дивизион.

"Химки" не могут найти нового инвестора и если до конца мая ситуация не изменится, то команда из Подмосковья не будет играть в Премьер-лиге.

Похожая ситуация, как сообщает "Советский спорт", и у "Ротора". Волгоградцы из-за отсутствия спонсорской поддержки рассматривают вариант с отказом от повышения в классе.

Ранее стало известно, что победителю досрочно завершённого розыгрыша ФНЛ для участия в РПЛ необходимо более 1,7 миллиарда рублей.

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