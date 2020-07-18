"Ротор" нацелился на защитника "Динамо"

Защитник московского "Динамо" Владимир Рыков попал в сферу интересов "Ротора".

Волгоградский клуб может подписать 32-летнего футболиста как свободного агента, так как в конце сезона у него истекает соглашение с "Динамо".

В текущем сезоне на счету Рыкова одна голевая передача в 19 играх.

Напомним, что "Ротор" финишировал в ФНЛ на первом месте и вышел в РПЛ.

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