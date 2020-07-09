"Ротор" не будет усиливать состав перед возвращением в РПЛ
Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский признался, что клуб не может позволить себе купить новых футболистов этим летом.
"Бюджет остался прошлогодний, но, конечно, хотелось бы больше. Не все понимают, что бюджет спортивного клуба "Ротор" включает в себя не только первую команду. Здесь ещё проведение матчей на "Волгоград Арене". Все прекрасно знают, сколько стоит аренда стадиона, также услуги стюардов и ЧОП, вторая команда, академия "Ротора", команда по регби, содержание стадиона "Пищевик", организация выездных матчей и учебно-тренировочных сборов всех команд клуба, да даже аренда тренировочных полей для всех команд и так далее.
Не забывайте, если игроку по контракту положено выплатить ежемесячно 100 рублей, то клуб должен заложить в бюджете 130 рублей, потому что 30,2% - это социальные страховые взносы, которые клуб обязан заплатить. Становится понятно, что на первую команду остаётся не так много средств. О приобретении футболистов и речи быть не может. Опираемся на свободных агентов и арендных игроков", - сказал Рекечинский.
Напомним, что "Ротор" финишировал первым в досрочно завершённом розыгрыше ФНЛ и должен сыграть в высшем дивизионе впервые с 2004 года.
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