"Ротор" объявил имя нового главного тренера

Фото: СК "Ротор"

Юрий Батуренко стал новым главным тренером "Ротора", сообщает сайт клуба.

Условия контракта 56-летнего специалиста не разглашаются. Напомним, что он сменил на посту Александра Хацкевича.

Батуренко ранее входил в тренерские штабы "Мордовии", "Анжи", "Балтики" и "Габалы", а также был помощником Юрия Семина в "Локомотиве".

После 23 туров "Ротор" занимает в РПЛ 13-е место, имея в активе 18 очков.

Читайте также: "Ротор" уволил главного тренера Хацкевича. | http://soccernews.ru