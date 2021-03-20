"Ротор" объявил имя нового главного тренера

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"Ротор" объявил имя нового главного тренераФото: СК "Ротор"

Юрий Батуренко стал новым главным тренером "Ротора", сообщает сайт клуба.

Условия контракта 56-летнего специалиста не разглашаются. Напомним, что он сменил на посту Александра Хацкевича.

Батуренко ранее входил в тренерские штабы "Мордовии", "Анжи", "Балтики" и "Габалы", а также был помощником Юрия Семина в "Локомотиве".

После 23 туров "Ротор" занимает в РПЛ 13-е место, имея в активе 18 очков.

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