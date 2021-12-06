"Ротор" объявил имя нового главного тренера
Фото твиттер "Ротора"
"Ротор" на своём официальном сайте объявил о назначении Артёма Куликова на пост главного тренера.
41-летний специалист сменил у руля волгоградской команды уволенного в середине ноября Дмитрия Хохлова.
Новый наставник приступит к работе в январе, когда футболисты выйдут из отпуска.
Стоит отметить, что Куликов до последнего времени возглавлял московский "Велес".
"Ротор" набрал 24 очка в 25 турах ФНЛ и идёт на 17-м месте в таблице.
Не пропустите: Успехи "Спартак" и ЦСКА, осечка "Зенита": результаты 17-го тура РПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Зидан готов возглавить ПСЖ, но назвал важное условие
-
Акинфеев сыграл растамана в музыкального сериале (видео)
-
"Фиорентина" может разорвать контракт с Кокориным
-
Суд вынес решение по жалобе братьев Кокориных, которые отказываются платить компенсацию избитому водителю
-
В сборной Венгрии отреагировали на информацию о возможном назначении Черчесова
Лента новостей
-
"Интер" понес серьезную потерю перед матчем с "Реалом" в Лиге чемпионов
-
"Тоттенхэм" намерен продлить контракт с основным голкипером
-
Тотти высказался о работе Моуринью в "Роме"
-
Зидан готов возглавить ПСЖ, но назвал важное условие
-
"Барселона" определилась с условиями финального предложения Дембеле
-
Калиниченко высказался о возможном назначении Ваноли в "Спартак"
-
Акинфеев сыграл растамана в музыкального сериале (видео)
-
В СБУ отреагировали на задержание Милевского в киевском ресторане
-
"Фиорентина" может разорвать контракт с Кокориным
-
Бензема может не сыграть с "Атлетико"
-
"Арсенал" нацелился на хавбека "Ювентуса"
-
1
Суд вынес решение по жалобе братьев Кокориных, которые отказываются платить компенсацию избитому водителю
-
В "Локомотиве" приняли решение по будущему Анджорина
-
Зиеш хочет вернуться в "Аякс"
-
В сборной Венгрии отреагировали на информацию о возможном назначении Черчесова
-
"Ньюкасл" интересуется защитником "Лилля"
-
"Ротор" объявил имя нового главного тренера
-
2
СМИ: окружение Месси сомневается в Почеттино
-
"Интер" определился с будущим Симоне Индзаги
-
Депай может покинуть "Барселону"