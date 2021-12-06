"Ротор" объявил имя нового главного тренера

Фото твиттер "Ротора"

"Ротор" на своём официальном сайте объявил о назначении Артёма Куликова на пост главного тренера.

41-летний специалист сменил у руля волгоградской команды уволенного в середине ноября Дмитрия Хохлова.

Новый наставник приступит к работе в январе, когда футболисты выйдут из отпуска.

Стоит отметить, что Куликов до последнего времени возглавлял московский "Велес".

"Ротор" набрал 24 очка в 25 турах ФНЛ и идёт на 17-м месте в таблице.

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