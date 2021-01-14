"Ротор" объявил о трансфере троих футболистов

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"Ротор" объявил о трансфере троих футболистов

Сразу три игрока сменили "Астану" на "Ротор" на правах свободного агента.

Из Нур-Султана в Волгоград бесплатно перебрались защитник Дмитрий Шомко, хавбек Иван Маевский и нападающий Алексей Щёткин.

32-летний Маевский выступал за "Астану" с 2017 года, сыграл 142 матча, забил 7 голов и сделал 9 ассистов. 

30-летний Шомко выступал за "Астану" с 2014 года, сыграл 253 матча, забил 12 голов и сделал 48 ассистов.

29-летний Щёткин выступал за "Астану" с 2015 года, сыграл  91 матч, забил 17 голов и сделал 6 ассистов.

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