"Ротор" объявил о трансфере троих футболистов
Сразу три игрока сменили "Астану" на "Ротор" на правах свободного агента.
Из Нур-Султана в Волгоград бесплатно перебрались защитник Дмитрий Шомко, хавбек Иван Маевский и нападающий Алексей Щёткин.
32-летний Маевский выступал за "Астану" с 2017 года, сыграл 142 матча, забил 7 голов и сделал 9 ассистов.
30-летний Шомко выступал за "Астану" с 2014 года, сыграл 253 матча, забил 12 голов и сделал 48 ассистов.
29-летний Щёткин выступал за "Астану" с 2015 года, сыграл 91 матч, забил 17 голов и сделал 6 ассистов.
Не пропустите: "Ротор" подписал бывшего нападающего "Шахтера". | http://soccernews.ru
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