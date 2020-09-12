"Ротор" объявил об уходе Ананидзе

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"Ротор" объявил об уходе Ананидзе

"Ротор" расторг контракт с полузащитником Джано Ананидзе, сообщает официальный сайт клуба.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию и без дополнительных выплат.

Ананидзе присоединился к волгоградской команде 6 августа, но из-за травмы так и не дебютировал за неё.

СМИ писали, что в "Роторе" грузинский хавбек зарабатывал 1,7 миллиона рублей в месяц.

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