"Ротор" одержал победу над тульским "Арсеналом"
В Волгограде в матче 19 тура РПЛ встречались "Ротор" и тульский "Арсенал". Хозяева оказались сильнее 1:0. Единственный гол забил бразилец Фламарион на 81 минуте.
Победа позволила волгоградцам занять 13 строчку таблицы и покинуть зону вылета. Теперь в их активе 14 очков. Столько же у "Арсенала", расположился на 14 месте.
"Ротор" - "Арсенал" Тула 1:0 (0:0)
Гол: Фламарион, 81(пенальти) - 1:0
"Ротор": Чондрич, Гогуа, Кожемякин, Кверквелия, Степанов, Песегов, Макаров, Кипиани (Серченков, 63), Жигулев, Фламарион, Муллин (Понсе, 69).
"Арсенал" Тула: Шамов, Рассказов (Луценко, 84), Бурлак, Хагуш, Мохаммед, Горбатенко, Ломовицкий (Хлусевич, 87), Костадинов, Ткачев (Кангва, 75), Кангва, Панченко.
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