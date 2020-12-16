"Ротор" одержал победу над тульским "Арсеналом"

В Волгограде в матче 19 тура РПЛ встречались "Ротор" и тульский "Арсенал". Хозяева оказались сильнее 1:0. Единственный гол забил бразилец Фламарион на 81 минуте.



Победа позволила волгоградцам занять 13 строчку таблицы и покинуть зону вылета. Теперь в их активе 14 очков. Столько же у "Арсенала", расположился на 14 месте.



"Ротор" - "Арсенал" Тула 1:0 (0:0)

Гол: Фламарион, 81(пенальти) - 1:0

"Ротор": Чондрич, Гогуа, Кожемякин, Кверквелия, Степанов, Песегов, Макаров, Кипиани (Серченков, 63), Жигулев, Фламарион, Муллин (Понсе, 69).