"Ротор" одолел "Ахмат", выиграв в РПЛ впервые с февраля

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В рамках 28-го тура РПЛ волгоградский "Ротор" дома минимально победил грозненский "Ахмат".

Единственный гол в середине первого тайма забил Алексей Щёткин.

"Ротор" – "Ахмат" - 1:0

Гол: 1:0 – 23 Щеткин.

"Ротор": Чондрич, Степанов, Кверквелия, Гогуа, Алейник, Кипиани (Байрыев, 81), Жигулев, Давиташвили (Песегов, 62), Макаров, Фламарион, Щеткин (Серченков, 87).

"Ахмат": Гудиев, Богосовац, Пуцко, Семенов (Янку, 67), Ненахов, Садулаев (Харин, 46), Тимофеев (Кармаев, 85), Бериша (Альмаши, 46), Швец (Исмаэл, 34), Нижич, Ильин.

"Ротор" выиграл в чемпионате впервые с 26 февраля. Более того, команда более двух месяцев не забивала. Зато благодаря сегодняшнему триумфу волгоградцам удалось покинуть зону прямого вылета.

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