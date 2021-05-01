"Ротор" одолел "Ахмат", выиграв в РПЛ впервые с февраля

Теги ротор волгоградахмат

"Ротор" одолел "Ахмат", выиграв в РПЛ впервые с февраля

Фото сайт РПЛ

В рамках 28-го тура РПЛ волгоградский "Ротор" дома минимально победил грозненский "Ахмат".

Единственный гол в середине первого тайма забил Алексей Щёткин.

"Ротор" – "Ахмат" - 1:0

Гол: 1:0 – 23 Щеткин.

"Ротор": Чондрич, Степанов, Кверквелия, Гогуа, Алейник, Кипиани (Байрыев, 81), Жигулев, Давиташвили (Песегов, 62), Макаров, Фламарион, Щеткин (Серченков, 87).

"Ахмат": Гудиев, Богосовац, Пуцко, Семенов (Янку, 67), Ненахов, Садулаев (Харин, 46), Тимофеев (Кармаев, 85), Бериша (Альмаши, 46), Швец (Исмаэл, 34), Нижич, Ильин.

"Ротор" выиграл в чемпионате впервые с 26 февраля. Более того, команда более двух месяцев не забивала. Зато благодаря сегодняшнему триумфу волгоградцам удалось покинуть зону прямого вылета.

Не пропустите: "Рубин" добыл домашнюю победу над "Динамо", играя почти тайм вдесятером. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" сильнее "Кристал Пэлас". Завтра "горожане" могут стать чемпионами

"Манчестер Сити" сильнее "Кристал Пэлас". Завтра "горожане" могут стать чемпионами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов