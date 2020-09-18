"Ротор" опубликовал заявление об отмене матча с "Ростовом"

Пресс-служба "Ротора" огласила позицию клуба по поводу отмены матча 8-го тура РПЛ против "Ростова".

"Сине-голубые проведут ближайшее время на самоизоляции. Нашим приоритетом является здоровье наших футболистов и игроков соперника, поэтому руководство клуба приняло решение в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора не лететь на выездную встречу с "Ростовом", которая должна состояться 19 сентября на "Ростов Арене".

Все сотрудники клуба продолжают регулярно сдавать тесты на наличие коронавирусной инфекции. Состояние заразившихся стабильное, болезнь протекает в лёгкой форме и футболисты находятся у себя дома. Мы приносим извинения нашим болельщикам и надеемся на их понимание. С нетерпением ждём, когда ребята смогут продолжить борьбу в чемпионате. Верим, что эта ситуация сплотит нас и сделает только сильнее! Берегите себя и своих близких!" - говорится в заявлении волгоградского клуба.

Скорее всего, "Ротору" засчитают второе техническое поражение подряд (ранее - по итогам несостоявшейся встречи с "Краснодаром").

Не пропустите: "Ростов" узнал соперника по Лиге Европы. | http://soccernews.ru