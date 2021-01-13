"Ротор" подписал бывшего нападающего "Шахтера"

Грузинский нападающий португальского "Насьоналя" Гиорги Арабидзе перешел в волгоградский "Ротор", сообщает Transfermarkt.

Российский клуб арендовал футболиста на полгода с правом последующего выкупа.

22-летний Арабидзе выступал за "Насьональ" с 2018 года, провел за клуб 12 матчей и забил один гол. Сдавался в аренду "Аданаспору". Ранее играл за тбилисский "Локомотив" и донецкий "Шахтер". Сыграл 14 матчей за молодежную сборную Грузии и забил шесть мячей.

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