"Ротор" подписал четырех игроков

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"Ротор" подписал четырех игроковФото: инстаграм "Ротора"/Автор неизвестен

"Ротор" официально объявил о переходе в команду четырех игроков.

В волгоградский клуб перешли бывший вратарь "Долгопрудного" Дмитрий Терновский, защитник "Телави" Илья Бериашвили, нападающий "Нижнего Новгорода" Бека Кавтарадзе, а защитник "Краснодара" Илья Мартынов будет выступать за "Ротор" в аренде до лета 2022 года.

Напомним, что по итогам сезона-2020/21 команда заняла предпоследнее место вылетела в ФНЛ.

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