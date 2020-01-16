"Ротор" подписал экс-защитника "Рубина" и "Локомотива"

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"Ротор" подписал экс-защитника "Рубина" и "Локомотива"

Известный по выступлениям за "Локомотив" и "Рубин" защитник Виталий Денисов стал игроком "Ротора".

Сообщается, что стороны заключили контракт до конца нынешнего сезона. В новой команде фулбек будет играть под 29-м номером.

32-летний футболист являлся свободным агентом, поэтому достался волгоградскому клубу бесплатно.

Напомним, что в минувшую субботу "Рубин" объявил о расторжении соглашения с Денисовым.

По итогам 25 туров "Ротор" лидирует в турнирной таблице ФНЛ.

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