"Ротор" подписал форварда, которым интересовался ЦСКА

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"Ротор" подписал форварда, которым интересовался ЦСКА

Волгоградский "Ротор" усилился нападающим "Кайрата" Кириллом Колесниченко, сообщает официальный сайт клуба.

"Ротор" арендовал футболиста до окончания нынешнего сезона. В феврале Колесниченко проходил просмотр в московском ЦСКА, но "армейцы" не стали подписывать с ним контракт.

20-летний Колесниченко является воспитанником "Чертаново". За "Кайрат" он играл с марта 2020 года, но не провел за клуб ни одного матча. Также играл за "СКА-Хабаровск". Выступал за молодежные сборные России (U16, U17, U18 и U19).

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