"Ротор" подписал контракты с двумя игроками "Астаны" и ведет переговоры с еще одним

Главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич сообщил, что волгоградский клуб подписал контракты с полузащитниками "Астаны" Иваном Маевским и Дмитрием Шомко, а также ведет переговоры с нападающим казахстанского клуба Алексеем Щеткиным.

"Маевский и Шомко действительно уже официально являются игроками "Ротора", а с Щеткиным ведутся переговоры, но в целом договоренность уже есть, остались детали. Считаю, что все три игрока будут очень хорошим усилением для нашей команды", — приводит слова Хацкевича Sport24.

32-летний выступал за "Астану" с 2017 года, провел за клуб 142 матча, забил семь голов и отдал девять результативных передач.

30-летний Шомко играл за "Астану" с 2014 года, провел за клуб 253 матча, забил 12 мячей и отдал 48 голевых передач.

29-летний Щеткин играет за "Астану" с 2015 года, провел 91 матч, забил 17 мячей и отдал шесть голевых передач.

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