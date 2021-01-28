"Ротор" подписал нового голкипера

"СКА Хабаровск" на своём официальном сайте объявил о переходе вратаря Игоря Обухова в "Ротор".

Сумма сделки пока неизвестна. Детали личного контракта 24-летнего футболиста с волгоградским клубом также не разглашаются.

Рыночная стоимость голкипера оценивается в 350 тысяч евро.

Обухов выступал за "СКА Хабаровск" с 2019 года, сыграл 43 матча и пропустил 48 голов.

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