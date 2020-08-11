"Ротор" подписал защитника сборной Армении

Центральный защитник Армен Манучарян стал игроком "Ротора", сообщает официальный сайт клуба.

25-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с волгоградцами контракт на один год.

Новичок "Ротора" выбрал себе третий игровой номер.

Последним клубом Манучаряна был ереванский "Пюник".

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