"Ротор" подпишет экс-полузащитника "Спартака"
Фото инстаграм Александра Ташаева
"Ротор" собирается усилить состав бывшим игроком московского "Спартака" Александром Ташаевым.
По информации "СЭ", волгоградский клуб в скором времени подпишет контракт с 26-летним футболистом.
Напомним, что две недели назад полузащитник стал свободным агентом, поскольку "красно-белые" расторгли соглашение с ним.
Ташаев выступал за "Спартак" с 2018 года, сыграл 28 матчей и сделал 2 ассиста.
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