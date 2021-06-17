"Ротор" подпишет экс-полузащитника "Спартака"

Фото инстаграм Александра Ташаева

"Ротор" собирается усилить состав бывшим игроком московского "Спартака" Александром Ташаевым.

По информации "СЭ", волгоградский клуб в скором времени подпишет контракт с 26-летним футболистом.

Напомним, что две недели назад полузащитник стал свободным агентом, поскольку "красно-белые" расторгли соглашение с ним.

Ташаев выступал за "Спартак" с 2018 года, сыграл 28 матчей и сделал 2 ассиста.

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