"Ротор" подпишет экс-полузащитника "Спартака"

Теги спартак москваротор волгоградалександр ташаевтрансферы

"Ротор" подпишет экс-полузащитника "Спартака"

Фото инстаграм Александра Ташаева

"Ротор" собирается усилить состав бывшим игроком московского "Спартака" Александром Ташаевым.

По информации "СЭ", волгоградский клуб в скором времени подпишет контракт с 26-летним футболистом.

Напомним, что две недели назад полузащитник стал свободным агентом, поскольку "красно-белые" расторгли соглашение с ним.

Ташаев выступал за "Спартак" с 2018 года, сыграл 28 матчей и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: "Ротор" взял в аренду голкипера "Ростова". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Эриксен перенесёт операцию на сердце

Эриксен перенесёт операцию на сердце

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов